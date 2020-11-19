Невролог оценил влияние мата и ругани на здоровье

Москва, 19 ноября. Мат и ругань иногда могут помогать перенести боль или какую-то неприятность, заявил невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

В интервью радио Sputnik Будик сообщил, что сказанные в сердцах несколько бранных слов иногда помогают пережить болевые ощущения за счет того, что центральная нервная система при агрессии приводит организм в состояние стресса. В таком состоянии человек может просто не заметить болевые ощущения.

Невролог привел в пример боксеров, которые из-за высокого уровня гормонов стресса продолжают бой даже при сильных травмах. По такой же схеме действует применение ненормативной лексики: уровень восприятия боли изменяется.

Однако бесконечно подстегивать себя с помощью мата и ругани не стоит, поскольку длительное нахождение в состоянии стресса негативно сказывается на сердечно-сосудистой, нервной и других системах организма. Невролог советует для преодоления боли прибегать не к ругани, а пытаться переключить внимание.

Отметим, что употребление ненормативной лексики в общественных местах может грозить штрафами. Ранее стало известно, что Суд в Казани оштрафовал местную жительницу за оскорбление мужчины в общем чате WhatsApp.