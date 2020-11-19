Страховщики назвали компромиссом принятый во втором чтении закон об ОМС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о реформе обязательного медицинского страхования. Решено сократить объем расходов на ведение дел страховщиков, а частные страховые компании исключить из работы с федеральными клиниками.

Во Всероссийском союзе страховщиков считают, что благодаря публичному обсуждению реформы удалось избежать банкротства части страховых компаний, а предложения страховщиков были услышаны, передает ФАН.

«В первом чтении рассматривалось предложение установить размер финансирования страховых медицинских организаций в диапазоне 0.5-1%, что в два раза меньше установленных законодательством норм 1-2%, — объясняет ФАН вице-премьер ВСС Дмитрий Кузнецов. — В ходе многократных консультаций с руководством Минздрава России, Центробанка, курирующим вице-премьером было достигнуто компромиссное решение относительно объема средств, выделяемых страховщикам для сопровождения застрахованных, предотвращающее риск банкротства ряда из них и позволяющее осуществлять функционал при проведении его определенной оптимизации — на уровне 0.8-1,1%».

Ранее Центробанк — регулятор отрасли — отмечал, что 15 из 31 страховой медицинской организации станут убыточными и уйдут из сегмента, если уровень их расходов на ведение дел достигнет 0,8%.

Другое спорное положение, которое ко второму чтению исключили из документа — пункт, наделяющий больницы правом отказать пациенту в медицинской помощи.

«Это наиболее резонансный момент, вызвавший критику со стороны Государственно-правового управления президента РФ и правового управления Госдумы, а также экспертного сообщества», — считает Кузнецов.

Он добавил, что текст законопроекта также содержит ряд новаций в отношении порядка заключения договоров между участниками и субъектами сферы страхования, но оценить значимость и последствия их внедрения, не являясь инициаторами трансформации системы, сложно.

Реформа ОМС предполагает оплачивать медпомощь, оказываемую в федеральных клиниках, через Фонд обязательного медицинского страхования, без участия страховых медорганизаций. Предусматривается уменьшение нормативного размера средств, предоставляемого территориальным фондом ОМС страховой медицинской организации на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию — не менее 0,8% и не более 1,1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

«На Федеральный фонд обязательного медицинского страхования будут замыкаться все высокотехнологичные медицинские учреждения федерального уровня, вузовская медицина будет замыкаться, и отношения будут строиться между Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и этими медицинскими учреждениями, причем с введением коэффициентов — то есть эти медицинские учреждения будут финансироваться больше, чем обычная, допустим, больница, потому что там все-таки есть элементы высоких технологий, науки. И нам важно это не только сохранить, но и развивать», — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2021 года (исключение составит приложение с другим сроком).