Сын Децла может продолжить дело умершего отца

Москва, 19 ноября. Сын рэпера Децла Тони Толмацкий поинтересовался у поклонников, стоит ли ему продолжить дело отца.

Сын Кирилла Толмацкого, скончавшегося в феврале прошлого года, впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками на своей странице в Instagram. Тони сообщил, что у него уже давно созрел «внушительный» вопрос.

«Мне многие говорят продолжать дело отца, все такие советчики или просто от доброго сердца?» — написал 15-летний юноша.

Сын рэпера обратился к подписчикам с просьбой написать в комментариях имена русских рэперов, которые делают «качественный и главное осмысленный продукт». Свой пост он проиллюстрировал фотографией белых поношенных носков с надписью «Мама прости». По мнению поклонников, так Тони извиняется перед матерью Юлией Киселевой, выступающей против общения сына с публикой.

В августе Тони опубликовал видео с дебютной читкой, использовав псевдоним Juzeppe Junior. Это была прямая отсылка к одному из артистических имен его отца — Juzeppe Jostko. Первая песня подростка записана в жанре хип-хоп и посвящена политической и социальной повестке дня.

Комментируя запись, Александр Толмацкий, музыкальный продюсер и отец Децла, заявил, что у его внука нет перспектив на музыкальном поприще, передавал «Ридус».

Децл скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля прошлого года после концерта в Ижевске. Причиной смерти 35-летнего музыканта стала остановка сердца. Позднее стало известно, что мемориал Толмацкому могут установить в одном из столичных парков.