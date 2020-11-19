Порошенко грозят штрафы в случае нарушения его фитнес-клубом карантина

Киев, 19 ноября. Бывшему президенту Украины Петру Порошенко грозят многочисленные штрафы в случае нарушения его фитнес-клубом «Пятый элемент» карантина выходного дня.

Об этом заявил действующий глава государства Владимир Зеленский. Он, в рамках своего видеообращения, настоятельно призвал предшественника прекратить манипулировать сознанием простых граждан, проявляя двуличную позицию относительно эпидемиологической ситуации на Украине.

«С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением COVID-19 критическая. С другой стороны, содействуете этому», — пояснил политик.

Санкции за игнорирование антикоронавирусных мер будут одинаковы для всех, отметил Зеленский. Пока люди не научаться соблюдать закон, штрафы продолжат выписывать.

Украинский бизнес с трудом пережил первые дни после введения карантина выходного дня. Для поддержания работы предприятий многие бизнесмены шли на хитрости и уловки, тогда как компания Порошенко демонстративно выплатила проверяющим штраф и продолжила функционировать. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» Ярослав Железняк сравнил новые меры с лечением подорожником.