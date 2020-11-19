Капитан сборной РФ по футболу: извиняюсь за недоразумение в матче с Сербией

Москва, 19 ноября. Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия принес извинения за разгромное поражение национальной команды в матче с Сербией.

Заявление защитника «Спартака» и капитана российской команды опубликовано на официальном сайте Российского футбольного союза. Футболист признался, что команда «провалилась» и заявил, что все игроки берут ответственность за поражение на себя.

«Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», — сказал Джикия.

Сборная России ранее проиграла Сербии в матче Лиги наций со счетом 0:5. Данное поражение стало самым крупным при главном тренере Станиславе Черчесове.