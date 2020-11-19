PlayStation 5 стала доступна к покупке в России

Москва, 19 ноября. Игровая консоль PlayStation 5 начала продаваться в России с 19 ноября. Начальная стоимость приставки составила 38 тысяч рублей.

Всего на рынке будет представлено две консоли с одинаковой производительности. Отличительной чертой станет наличие оптического привода. Версия с приводом будет стоить 46 999 рублей, а консоль без него обойдется в 37 999 рублей.

Новая PlayStation 5 будет доступна к покупке исключительно в интернет-магазинах партнеров компании Sony. Соответствующее решение было принято из-за угрозы распространения нового коронавируса. Таким образом создатели приставки намерены избежать столпотворения покупателей, нарушающих социальную дистанцию.

В июне Sony презентовала первые игры для новой PlayStation 5. В ходе мероприятия разработчики продемонстрировали улучшенную версию GTA V.