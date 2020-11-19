Посол Бразилии в РФ: С Россией во главе БРИКС достигнет новых высот

Посол Бразилии в России Товар да Силва Нунес в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о сотрудничестве своей страны с Россией, взаимодействии с блоком БРИКС и надеждах бразильцев на российскую вакцину от коронавируса.

Доверие к российской вакцине

— Сеньор Товар, важнейшим мировым событием 2020 года, несомненно, стала пандемия коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия сегодня занимает третье место на планете по количеству зараженных COVID-19 граждан и второе — по числу его жертв. Какова сегодня ситуация с коронавирусом в вашей стране и каков прогноз социально-экономических последствий пандемии для Бразилии?

— Конечно, пандемия — это очень серьезная проблема для всей планеты. В Бразилии сейчас критическая ситуация, но мне хотелось бы уточнить, что у нас большая численность населения, 210 млн человек, поэтому Бразилия будет немного ниже — скорее, на седьмом месте. От этого ситуация, конечно, менее критической не становится.

Кроме того, наша Единая система здравоохранения позволяет заразившимся людям получить надлежащее лечение. В систему здравоохранения было инвестировано порядка 115 млрд долларов — именно на борьбу с пандемией. Это значительная сумма, которая пошла не только на амбулаторное лечение, но и на профилактику.

Бразилия — это федерация, как и Россия, поэтому обязанности также приняло на себя руководство штатов и муниципалитетов. Кроме того, число заболевших отличается в зависимости от штата, и нельзя сказать, что ситуация во всей стране однородная.

Основной урок, который мы усвоили, — информация о заражении имеет большое значение. Также стало ясно, что кроме проблем с больницами и амбулаторным лечением существует и психологическая проблема неготовности людей к изоляции, к локдауну, к дистанционной работе.

Я считаю, что самая большая проблема — это проблема экономическая: растущее количество безработицы, приостановка экономической активности во многих сферах жизни, снижение роста экономики Бразилии.

В настоящий момент мы находимся на пути восстановления, и теперь очень важно удержать эту тенденцию. Но это не только наши проблемы — я могу сказать, что пандемия затронула также экономики стран G20. И теперь важным моментом в этом противостоянии пандемии является совместная работа, кооперация всех стран.

— России и Бразилия сегодня взаимодействуют в области производства вакцины от коронавируса. Как вы считаете, достигнут ли наши страны нового уровня сотрудничества в этой сфере?

— Наши страны имеют долгую и плодотворную историю дипломатических отношений — она длится с 1828 года. Эти отношения начались даже раньше, чем Бразилия стала независимой. «Мост» между нашими странами, если можно так выразиться, был даже тогда, когда Бразилия еще не была независимым государством. За 192 года отношений сформировалась крепкая и зрелая дружба, которая, как мне кажется, уже давно и активно развивается по разным направлениям.

Одно из таких направлений — технологическое сотрудничество. Сегодня в Бразилии присутствуют различные российские компании, помогающие стране развиваться, например, в ядерной отрасли, в областях добычи нефти и газа. И сейчас пандемия и текущая критическая ситуация дали начало новому витку сотрудничества — в области разработки вакцины. Мы чрезвычайно довольны уровнем взаимодействия по совместным разработкам.

В Бразилии этим занимается институт «Текпар» из штата Парана, другие штаты тоже заинтересованы в производстве вакцины. Мы очень довольны как работой в лабораториях и анализами, так и работой в сфере информации. Население информируют обо всех работах, которые ведутся над лекарством, и мы с оптимизмом и доверием смотрим на разработку российской вакцины.

В год председательства РФ БРИКС достигнет новых высот

— В прошлом году столица Бразилии провела очередной форум БРИКС, результатом которого стало принятие декларации Бразилиа. Как вы считаете, стиль взаимодействия стран блока имеет, скажем так, «право на существование»? И чего ждет Бразилия от этого сотрудничества?

— Сейчас действует Банк развития блока, располагающий солидным капиталом для финансирования ключевых активностей. Работа российского председательства в настоящий момент сфокусирована на развитии партнерства, на укреплении стабильности, а также на экономическом росте и инновациях. Эти области очень важны для нас: и экономический рост, и укрепление стабильности блока. И мы надеемся, что во время председательства России БРИКС достигнет новых высот.

Бразилия комфортно чувствует себя в блоке и разделяет его идеи. В блоке — пять стран, каждая из которых играет значительную роль в своем регионе. Невзирая на целый ряд различных аспектов: географических, этнографических и многих других — страны БРИКС стараются действовать сообща. И именно председательство России в этом плане очень важно для нас, поскольку ваша страна имеет большой опыт действия в самых разнообразных аспектах, в том числе в противодействии пандемии.

Россия смогла дать стимул для развития разным странам. Мы снимаем шляпу перед вашей страной, которая показала, что несмотря на все сложности, несмотря ни на что — нужно просто двигаться вперед. Председательство РФ именно в этот год, в год пандемии, имеет огромный успех, и мы очень рады ему.

— Давайте поговорим о природных богатствах: Россия и Бразилия известны своими лесами. У вас есть атлантический лес и Амазония, у нас — тайга, знаменитый сибирский лес. Можете ли вы охарактеризовать современную ситуацию с охраной окружающей среды? И что бы вы могли посоветовать, чтобы избежать, например, лесных пожаров?

— Забавно, что вы отметили именно эти схожести. Я думал, что вопрос будет про что-то типа футбола (смеется). Да, действительно, в этом аспекте наши страны очень похожи: как своей протяженностью, так и биологическим разнообразием. Однако Бразилия здесь идет впереди: наша страна имеет самое большое биологическое разнообразие в мире.

Помимо амазонского и атлантического лесов, у нас есть еще плоскогорья, саванны, мангры, прерии — целая палитра природных зон. И конечно, важной проблемой является сохранение этих биомов. В Амазонии, помимо сохранения растительного покрова, есть и другие важные аспекты. Там огромные расстояния, а кроме того, эти леса должны быть, так сказать, нетронутыми. Но это не значит, что они станут своего рода музеями, там должна развиваться жизнь, и необходимо ее поддерживать.

И тут, с одной стороны, важно не нарушить биологическое разнообразие, а с другой — на этой территории живут более 20 млн бразильцев, и это имеет большое значение. Основным вызовом является компромисс, при котором люди могли бы хорошо жить в этой природной зоне, хрупкой и чувствительной, не нарушая ее равновесия и биоразнообразия.

Для выполнения этого плана мы задействуем целый комплекс мер, который включает не только работы и исследования по поддержанию природного равновесия, но просветительские проекты — в том числе этнографические, поскольку в этом регионе очень много коренного населения.

Это целый комплекс интересов, в котором задействованы сразу несколько разных ведомств. Например, совместно с нашими вооруженными силами мы проводили операцию, которая называется «Зеленая Бразилия», чтобы противостоять ряду проблем в регионе.

Лесные пожары — это большое несчастье: их причиной стал ряд злополучных совпадений, в том числе засуха в регионе. Но мне хотелось бы отметить, что Бразилия, как и Россия, имеют возможности для исправления ситуации. В частности, мы изучали ваш положительный опыт, а именно — мониторинг местности со спутника. Опыт индийских коллег в сфере охраны природы тоже был очень полезным. В этом вопросе крайне важна тема суверенитета, однако это не значит, что мы закрыты от сотрудничества.

— Если уж говорить о сотрудничестве — вернемся к теме БРИКС. Некоторое время назад среди стран блока звучала идея о переходе на взаиморасчеты в национальных валютах. Что вы можете сказать об этом?

— Да, мы изучали возможность диверсификации платежей, но в данном моменте это вопрос, скорее, технический. Наше министерство экономики и центральный банк тоже думали об этом, но в настоящий момент, полагаю, мы не созрели для перехода на платежи в национальных валютах.

С другой стороны, на евро сначала тоже смотрели достаточно подозрительно, но сейчас ситуация поменялась. Это вопрос, которому нужно некоторое время, чтобы созреть. У нас была попытка создать единую платежную систему между странами нашего региона, но пока что, полагаю, этому проекту нужно дать какое-то время.

Загадочная бразильская душа

— Бразилия в России известна не только футболом или карнавалом, но также и своей литературой. Многие знают и любят книги Жоржи Амаду, Монтейру Лобату и новеллы Машаду де Ассиса. Не могли бы вы рассказать, в каком состоянии сейчас находится современная бразильская литература?

— Мне хотелось бы немного добавить. Бразилия еще известна своим балетом! У нас находится самый большой филиал школы Большого театра за пределами России, и бразильские танцовщики блистают не только здесь, но и на сценах всего мира!

О России бразильцы знают в первую очередь благодаря русской литературе. Очень многие читали классику в переводах — или слышали о ней. Бразильцы знают в основном о русской литературе XIX — конца XX века.

Русские, полагаю, тоже знают о бразильской литературе того же периода, и немногие читали более современных авторов. В этом аспекте посольство стремится внести свой вклад: мы хотим познакомить российских читателей с произведениями современной бразильской литературы.

Например, на русском языке вышла книга Кларисси Лиспектор. Она переехала как раз из России, но в очень юном возрасте. Она была чрезвычайно плодовитой писательницей, написала всего понемногу, и ее последний роман, «Час звезды», отчасти автобиографический, я хотел бы порекомендовать всем.

Кроме того, хотел бы порекомендовать одну из величайших бразильских писательниц современности, Лижию Фагундес Теллес, а также Нелиду Пиньон. Интересное совпадение: все три ныне живущих самых важных бразильских писателя — женщины.

Наша миссия заключается в том, чтобы немного приоткрыть завесу тайны современной бразильской литературы и показать ее вашему читателю. С российской стороны можно было бы сделать то же самое: если бы бразильцы узнали больше о современных российских авторах и драматургах — наверняка многим было бы очень интересно.

В целом, наши страны производят очень много качественного культурного контента: это касается и музыки, и театра, и кино. Конечно же, это не должно быть инициативой чисто правительственной: для этого необходимы усилия и артистов, и авторов, и образовательных учреждений, которые влияют на распространение культуры и науки.

— Расскажите немного о бразильском национальном характере. Как бразильцы познают мир и как мир познает бразильцев?

— Это сложный вопрос: практически невозможно рассказать о «бразильской душе», избегая клише и штампов. Наша страна очень разная: в ней есть этническое разнообразие, поколения сильно отличаются друг от друга, поэтому бразильский характер едва ли уместишь в несколько прилагательных. Но в целом можно назвать две-три характеристики, которые мы, бразильцы, в себе готовы отметить.

В первую очередь, конечно, в нас есть здоровое любопытство: мы любим исследовать. В этом есть португальское наследие, и мы вплетали в национальный характер и культуру элементы других культур: и тех, что существовали на континенте, и тех, что привезли с собой иммигранты. Этот аспект дал нам еще и толерантность. Речь о том, что мы всегда готовы к культурному обмену. Не во всех областях, конечно: где-то бразильцы чрезмерно закрыты, а где-то наоборот — чересчур открыты.

Другая важная черта — оптимизм. Бразилия — это страна, которая страдала на протяжении своей истории и страдает сейчас из-за сильного социального неравенства и других трудностей. Но бразильцы оптимистичны. Они знают, что надо встряхнуться и подняться, как пелось в одной бразильской песне. Иногда может не хватать какого-то внутреннего ресурса, но мы всегда найдем выход. Это отразилось, например, в таких видах спорта, как футбол, волейбол, капоэйра или бразильское джиу-джитсу, которым занимаются во многих странах мира.

Именно оптимизм и желание двигаться вперед несмотря ни на что я назвал бы очень важными чертами бразильского национального характера. Я не знаю ни одного бразильца, который не хотел бы исследовать мир или ограничился бы только своим городом.

— Отлично, что вы упомянули путешествия. Вы же находитесь здесь, в Москве, уже два года?

— Почти два года.

— Что в России в целом и здесь, в Москве, вас больше всего впечатлило?

— Первое, что могу отметить, — это религиозность людей. Я не имею в виду какую-то конкретную религию: люди очень преданы, в том числе, своим семьям. Ну и, конечно, в таких городах, как Суздаль и Владимир, мы увидели большое количество древних церквей, и это тоже влияет на сознание, потому что ты постоянно соприкасаешься с историей. Это очень мощная культурная связь, когда люди видят, как было и как есть, — не только касаемо архитектуры, но и жизни в целом.

Кроме того, меня очень впечатлил, что логично для жителя тропической страны, такой город, как Мурманск. Это регион, который очень сильно отличается от Бразилии, в первую очередь по климату. И это здорово, что у нас была возможность съездить туда, за Полярный круг, посмотреть северное сияние — это уникальный жизненный опыт!

Еще нас поразил Ханты-Мансийск. Туда я попал во время рабочей поездки и был удивлен тем, что в таком холодном городе и регионе я встретил такой теплый прием, прямо почти по-бразильски! Мы были приятно удивлены отношением людей, их гостеприимством. То же самое могу сказать про Пермь и про город Березняки — меня поразила духовная близость к нам людей, которые живут в столь холодном климате.

Я часто вспоминал роман «Доктор Живаго», который рассказывает о том, как даже в тяжелой жизненной ситуации люди продолжали поддерживать друг друга. Весьма интересен был и Санкт-Петербург, но это вполне очевидно. Очень понравилось в Туле, где постоянно вспоминался Толстой. В целом, все эти места дают представление о русской жизни, так прекрасно описанной в классической литературе, музыке и других произведениях искусства.

Прямой перелет из России в Бразилию? Было бы здорово!

— Вы зря времени не теряли. И мой следующий вопрос как раз будет о культурном обмене, а именно — о туризме. Во время чемпионата мира по футболу Россия приняла большое количество бразильцев. А как бы вы могли охарактеризовать ситуацию с гражданами России, которые посещают и посещали Бразилию? Можно ли сказать, что турпоток из нашей страны в вашу растет?

— Турпоток из России стабильно рос до прошлого года, в этом году он прекратился. Но можно сказать, что за год количество туристов выросло с 19 тысяч до 20 тысяч, при том что тенденция роста турпотока была очень хорошей. Бразилия может заинтересовать русских туристов: помимо пляжей и лесов Амазонии у нас есть очень развитые центры городского туризма и места, которые были буквально основаны русскими иммигрантами.

Например, есть город Кампина дас Миссойс, который фактически вырос вокруг поселения, основанного иммигрантами из России. Есть и другие интересные достопримечательности, например барочные церкви штата Минас-Жерайс, много интересных природных парков вроде Капивари в штате Пиауи. Найдутся интересные места на любой вкус и предпочтения, которые у русских весьма разнообразны. Мы можем удивить гастрономией и музыкой, литературой и танцами.

Для развития туризма было сделано немало, мы открыты для вас. Очень важным шагом является отмена визового режима, другой важный шаг — это прямые рейсы. К сожалению, не существует абсолютно прямых перелетов из России в Бразилию, но теперь количество пересадок гораздо меньше. Было бы здорово, если бы был маршрут, позволяющий летать напрямую. Возможно, получилось бы проработать что-то по линии БРИКС, например перелет до Южной Африки и оттуда — в Бразилию. Существование прямого авиасообщения очень помогло бы нам.

— В заключении хотелось бы спросить, что вы могли бы пожелать нашим читателям и зрителям, которые посмотрят это интервью?

— Конечно, мы здесь можем быть только наблюдателями, мы — иностранцы и существуем в своем «пузыре», куда иногда просачивается реальность страны, в которой мы живем, и в этом тоже есть некий вызов: выйти за пределы дипломатического пузыря и понять, как местные живут и развлекаются, чем они живут.

Но что мы можем оценить касаемо общественной жизни в целом — это чистоту и доступность больниц, замечательные улицы и городские пространства, за которыми следят и ухаживают. Можно пойти на стадион, в театр, проехаться на общественном транспорте — это же все государственные инвестиции. Есть в этом и партнерство с частным капиталом, но в основном это все государственные вложения.

За пределами России редко можно такое встретить. Ваша страна развивается очень бурно, и это хорошо. И я хочу призвать россиян быть более справедливыми к своей стране, потому что у вас очень многое делается для населения. Страна развивается, отвечает на разнообразные вызовы. Она смогла себя реструктурировать и сейчас находится на правильном пути — пути к развитию, предлагая своему населению так много, как только может.

Это касается и вакцины от коронавируса: Россия первая зарегистрировала вакцину и сейчас планирует производить ее. Это значит, что страна беспокоится о своих гражданах и делает все, чтобы защитить их.