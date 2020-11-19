Конгресс США принял закон против восстановления G8 с участием России

Вашингтон, 19 ноября. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, призванный не допустить возвращения России к формату G8.

Документ вводит запрет на использование Белым домом федеральных средств в целях «поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ».

Теперь законопроект направят на рассмотрение Сената Конгресса США, где в настоящее время большинство принадлежит республиканцам. Если проект будет одобрен, он отправится на подпись главе государства.

G8 существовала с 1997 по 2014 год. Членство России было приостановлено в связи с украинским кризисом и проведением крымского референдума. Назначенный на лето в США очередной саммит G7 был перенесен из-за пандемии коронавируса. Американский президент Дональд Трамп же неоднократно заявлял, что непременно бы пригласил президента России Владимира Путина на встречу G7. После этого американские сенаторы представили резолюцию против восстановления Группы восьми с участием России.

В России действия американских сенаторов не оценили. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не стремится присоединиться к «Семерке», передавал «Царьград». Он подчеркнул, что российская сторона больше привержена формату G20, «который лучше отвечает современным экономическим реалиям».