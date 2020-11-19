ОПОРА России: 30% бизнеса по организации праздников не войдет в Новый год

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» на тему «Коронавирус и Новый год. Как Россия и весь мир встретят праздник?» руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения ОПОРЫ России Алексей Петропольский рассказал о ситуации в сфере организации праздничных мероприятий в период пандемии.

«Большое количество организаторов мероприятий пытается согласовать каким-то образом условия проведения праздников с департаментом. Но дело в том, что, если согласовывать культурные мероприятия, то можно и 100% зала заполнить. Допустим, все культурные мероприятия самого департамента, почему-то согласовываются на полные залы. Там проводить можно все, что угодно», — заявил Алексей Петропольский.

По словам руководителя Московского отделения ОПОРЫ России, предприниматели пока не получали отказы департамента, но и согласования ни одного мероприятия не было.

«У меня есть товарищ, который занимается организацией конкретно новогодних праздников и детских елок. Сейчас у него падение бизнеса составляет 70%. В основном, это отказы людей, уже сделавших предоплату», — сообщил эксперт.

Специалист подчеркнул, что ему непонятно, как предприниматели должны выживать в данных условиях.

«Он уже сделал определенные затраты на аренду залов, чтобы собрать всю инфраструктуру воедино. Однако мой товарищ будет вынужден банкротиться. Со стороны ОПОРЫ России и делового сообщества есть варианты помощи кредитными льготами или же попытками привлечь поддержку со стороны государства. В крайнем случае, можно хотя бы согласовать эти детские праздники с департаментом. Но, пока что тишина», — рассказал Алексей Петропольский.

По словам эксперта, такая обстановка, к сожалению, со всеми предприятиями.