Главный тренер сборной России по футболу ответил на вопрос о своей отставке

Москва, 19 ноября. Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды в матче с Сербией и отреагировал на вопрос об отставке.

Вопрос об уходе из российской команды был адресован Черчесову после поражения от Сербии со счетом 0:5 в матче Лиги Наций. По словам специалиста, его команда хорошо начала турнир, но закончила не самым лучшим образом. Он также признал, что сербы были сильнее своих оппонентов.

«Отставка? Этот вопрос не ко мне», — сказал Черчесов.

После последнего тура сборная России расположилась на второй строчке в группе B3. Таким образом, футболистам российской команды не удалось выйти в высший дивизион Лиги наций.