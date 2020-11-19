Снегурочка может остаться без работы в период новогодних праздников

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» на тему «Коронавирус и Новый год. Как Россия и весь мир встретят праздник?» генеральный директор ивент-агентства «Эволюция» Никита Воронков рассказал, в каких условиях будут проходить новогодние мероприятия в период пандемии, и почему роль Снегурочки не будет актуальна в этом году.

«Скажу сразу, 70% наших заказов сократилось. Все муниципальные елки отменились, все государственные контракты, которые были с нами подписаны, уже расторгли. В основном, вся надежда сейчас на домашние поздравления, которые люди пока что заказывают, и которые, в принципе, мы пока что планируем проводить», — сообщил Никита Воронков.

Он рассказал о тонкостях организации домашних новогодних мероприятий.

«Дед Мороз на домашние праздники будет проходить в маске, которая будет находиться под бородой. Мы уже начали изготавливать такие специальные маски. Также, у всех наших сказочных персонажей будет вторая мера защиты — перчатки», — заявил эксперт.

Однако, по словам Никиты Воронкова, не рекомендуется звать на домашнее поздравление Снегурочку.

«Потому что у ребенка могут возникнуть большие вопросы при виде Снегурочки в маске. Скорее всего, будет некая дискриминация актрис, которые должны играть внучку Деда Мороза», — говорит директор ивент-агентства.

По его мнению, нарушится целостность развлекательной программы при виде такой Снегурочки.