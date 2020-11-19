Депутат Менделевич объяснил, почему РФ не может пойти на жесткий карантин

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает, что введение жесткого карантина из-за продолжающего роста заболеваний коронавирусной инфекцией невозможно из-за экономических последствий такой меры для населения. Об этом он заявил в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Коронавирус и Новый год. Как Россия и весь мир встретят праздник?».

«У нас уже наступают последствия для экономики, для самочувствия людей в этом плане. Поэтому китайский опыт хоть показал свою эффективность, но он не подходит большинству стран мира, а если применять его, то нужно было это делать в самом начале эпидемии», — заявил Борис Менделевич.

По словам эксперта, введение жестких противоэпидемиологических мер хотя и является наиболее действенным способом остановить распространение инфекции, но Россия и большинство стран мира с этим опоздали.

«Ни в Европе, ни в Америке, ни у нас в стране, мы, к сожалению, не можем вводить жестких мер. Да, это ограничение прав людей, это атака на свободу людей, но если уж мы на войне — то как говорится, на войне все средства хороши. И если мы видим, что это средство помогает, а мы видим, что изоляция людей помогает, то она должна быть на первоначальном этапе. Сейчас это бесполезно. Когда можно было инкапсулировать этот процесс на определенном участке, тогда это эффективно. Сейчас включить жесточайший карантин, как был в Китае, на всю планету или страну невозможно. Хотя это самый эффективный способ», — пояснил Борис Менделевич.

Депутат Госдумы РФ считает, что сейчас необходимо больше сосредоточиться на мерах профилактики заболевания.