В Ассоциации туроператоров сообщили, сколько россиян отдохнуло в Занзибаре

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» обсудили лидирующие направления мест отдыха в 2020 году. Занзибар вошел в пятерку популярных туристических направлений уходящего года. Исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, сколько туристов побывало на острове за прошедший год.

«У меня нет сейчас статистики поездок в Танзанию, конкретно, в Занзибар. Но, в принципе, емкость там совсем небольшая. Потому что это не Таиланд и не Вьетнам, где в предыдущие годы были миллионные потоки туристов. Мы можем говорить о 100-200 тысячах туристов — это предел Занзибара», — рассказала Майя Ломидзе.

В качестве ориентира исполнительный директор ассоциации туроператоров России, представила статистику посещения Занзибара россиянами за период 2019 года.

«В прошлом году, на Занзибаре отдохнуло, в общей сложности, 6,5 тыс. российских граждан. Из них 5 тыс. — пассажиры чартерных рейсов, то есть, классические туристы», — отметила эксперт.

По мнению специалиста, в уходящем году поток, за оставшееся время, будет примерно сопоставим с прошлым годом.