Раскрыты особенности течения COVID-19 у курильщиков

Москва, 19 ноября. Курящие люди чаще других страдают от тяжелой формы коронавирусной инфекции.

Статистика показывает, что курение табака повышает риск развития тяжелой формы COVID-19. Пагубная привычка негативно сказывается на работе легких и способности организма противостоять болезням, сообщили в Роспотребнадзоре.

Курение увеличивает вероятность заражения коронавирусом воздушно-капельным путем. Инфекция попадает в рот курильщика через сигареты и другие табачные изделия. В связи с этим граждан просят отказаться от вредного пристрастия.

Вирусолог Александр Бутенко ранее рассказал об опасности промывания носа во время пандемии. Для прочищения носа врач советует просто высморкаться.