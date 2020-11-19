Названы самые популярные туристические направления в 2020 году

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» на тему «Коронавирус и Новый год. Как Россия и весь мир встретят праздник?» исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала про лидирующие направления мест отдыха в уходящем году.

«Судя по последним тенденциям, у нас открывается одно направление за другим. Правда, данные направления нельзя назвать туристическими», — отметила Майя Ломидзе.

По словам исполнительного директора ассоциации туроператоров России, сегодня самый востребованный вопрос в турфирмах связан с пятью лидирующими направлениями отдыха.

«Здесь вырисовывается пятерка из трех продаваемых направлений — Турция, Занзибар, Мальдивы. Буквально с этой недели Арабские Эмираты, в связи с увеличением частоты продаж, стремятся попасть в эту пятерку лидеров», — заявила эксперт.

Она подчеркнула, что это практически все популярные направления.

«Однако есть еще Куба. Туда тоже летает два рейса в неделю. Это пока что весь выездной туризм в этом году. Понятно, что часть направлений стала полным открытием для нашего туристического рынка, я имею в виду Занзибар. Хотя, в прошлом году он был в ассортименте», — отметила Майя Ломидзе.

Специалист подчеркивает, что спрос на поездки в 2020 году не сопоставим с 2019 годом, так как он упал примерно на 70%.