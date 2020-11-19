Моргенштерн предстал перед поклонниками абсолютно голым

Москва, 19 ноября. Эпатажный рэпер Моргенштерн похвастался покупкой нового телефона, показав поклонникам свое обнаженное фото.

Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, опубликовал в сторис на своей странице в Instagram селфи перед зеркалом. При этом артист полностью обнажился.

«Телефон купил», — похвастался рэпер новинкой.

Моргенштерн, недавно ставший «музыкантом года» по версии журнала GQ, с упоением постит фото и видео, показывая свой достаток. Однако не всегда поклонники встречают хвастовство артиста с пониманием. Несколько дней назад он опубликовал снимок, на котором предстал в шикарной машине и с кипами пятитысячных купюр в руках. При этом в подписи к снимку он добавил, что «богатым быть грустно».

Фанаты разозлились и поспешили поставить на место Моргенштерна. Среди комментариев были прямые оскорбления и предположения, что деньги музыканту нужны «на лечение мозга».

Ранее портал Ридус решил выяснить, сколько отечественные звезды просят за выступления на новогодних корпоративах. По данным издания, Моргенштерн согласен выступить на частном мероприятии за 4 млн рублей. Для сравнения, 50-минутное выступление Филиппа Киркорова стоит 80 тыс. евро (порядка 6 млн рублей). Ольга Бузова просит за выступление на корпоративе 2,5 млн рублей.