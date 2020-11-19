Рестораторы просят продлить работу ресторанов и баров до полуночи

Петербургский ресторатор Александр Затуливетров в эфире медиацентра «Патриот» заявил, что увеличение периода работы ресторанов и баров на один час вечером не повлияло бы на динамику распространения коронавирусной инфекции, но позволило бы рестораторам минимизировать свои потери.

«Основные ограничения касаются нас в том, что нам запрещается работать с 23:00 вечера до 6:00 утра. На ресторанах это сказывается в меньшей степени, чем на барах, которые и так страдают последние полгода. Здесь мы почувствовали падение оборота на 15%, и то за счет пятницы и субботы. Люди просто перестали ходить в ресторан: заканчивают работу в 6 вечера, пока домой переодеться, а закрываются рестораны 11 вечера. «Лучше и не ехать», — думают горожане и вычеркивают рестораны из мест отдыха», — рассказал Александр Затуливетров.

По мнению эксперта, работающим людям один лишний час работы ресторанов и баров дал бы возможность отдохнуть в комфортных условиях, снять напряжение от работы и восполнить эмоциональные силы для исполнения своих служебных обязанностей.