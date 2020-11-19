Роскомнадзор требует от Google снять ограничения с YouTube-канала Соловьева

Москва, 19 ноября. Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с принадлежащего телеведущему Владимиру Соловьеву YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Как сообщает пресс-служба ведомства, Роскомнадзор направил в Google LLC письмо, в котором обратил внимание на тот факт, что с октября видео Соловьева «не попадают в раздел «В тренде» YouTube», тогда как раньше «это происходило регулярно».

Ранее в Роскомнадзоре предупредили, что участились случаи блокировок и иных ограничений в отношении YouTube-каналов, принадлежащих российским СМИ. С цензурой YouTube столкнулось Федеральное агентство новостей, а спустя некоторое издания PolitRussia, ANNA News, News Front и «Царьград». Ведомство рекомендовало российским редакциям «размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний», передавал «Ридус».