Астролог Горский прогнозирует резкий рост стоимости биткоина в 2021 году

Практикующий астролог Иван Горский в рамках эфира в пресс-центре медиагруппы «Патриот» дал прогноз на 2021 год и объяснил, почему ни один астролог не предвидел эпидемию коронавируса в 2020 году.

«Что касается коронавируса, он останется и будет в нашей жизни, как и любая другая болезнь. Прощаться с ним на совсем не придется. Но степень защиты и борьба с ним будет на другом уровне», — убежден эксперт.

Иван Горский отмечает, что точных предсказаний о коронавирусе быть не могло, однако астролог в своих прогнозах прогнозировал мощный экономический спад в мире и России.

«Таких указаний, что будет эпидемия коронавируса, конечно, не было. Но негативные прогнозы на 2020 год были и очень серьезные. Предполагалось, что будет очень сильный экономический спад во всем мире. Факторов, которые на это будут влиять, их много. Тот же самый рубль упал без коронавируса. Но, конечно, эпидемия больше всего повлияла на мировую экономику», — говорит астролог.

Иван Горский отмечает, что коронавирус не изменил интерес к астрологии.

«Как обращались люди, так и обращаются. Сфера обращений не изменилась, личные вопросы, карьера, бизнес, здоровье», — рассказывает астролог.

Говоря о прогнозах на 2021 год Иван Горский отмечает перспективность криптовалюты и рекомендует вложить свои сбережения именно в эту сферу.