Сборная России по футболу уступила команде Сербии со счетом 0:5

Москва, 19 ноября. Российские футболисты с разгромным счетом проиграли Сербии. Гостевой матч последнего тура группового этапа Лиги наций закончился со счетом 0:5.

Забитыми голами на прошедшей игре отличились Неманья Радоньич, Душан Влахович, Филип Младенович и Лука Йович. Последний отправил мяч в ворота россиян дважды.

Прошлые пять игр Россия сыграла вничью и потерпела два проигрыша. В параллельном матче венгерские футболисты обошли сборную Турции со счетом 2:0.

Сборная России находится на второй строчке в группе 3 лиги B. По итогам прошедшей игры она не попадает в высший дивизион турнира — лигу A. Проигрыш сербской команде стал одним из самых крупных поражений в истории российской сборной.

Накануне самое крупное для себя поражение потерпела сборная Германии по футболу. Команда Испании отправила в ворота немцев шесть голов.