Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича

Лондон, 19 ноября. Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Медведев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) со счетом 6:3, 6:3.

После победы в двух матчах Медведев досрочно выходит в полуфинал турнира. В первой встрече он переиграл Александра Зверева, представлявшего Германию. Набрав по одной победе, Джокович занимает сейчас второе место в таблице группы, Зверев — третье.

Медведев в седьмой раз сыграл против первой ракетки мира Джоковича, в третий раз переиграв серба. Российский теннисист располагается на четвертой строчке мирового рейтинга.

Ранее заслуженный мастер спорта по теннису Андрей Чесноков, комментируя игру Медведева в АТР, выразил уверенность, что россиянину по силу выйти в полуфинальную стадию турнира, несмотря на то, что в его группе находятся такие легендарные игроки.