Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича

Лондон, 19 ноября. Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Медведев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) со счетом 6:3, 6:3.
После победы в двух матчах Медведев досрочно выходит в полуфинал турнира. В первой встрече он переиграл Александра Зверева, представлявшего Германию. Набрав по одной победе, Джокович занимает сейчас второе место в таблице группы, Зверев — третье.
Brutal. Brilliant. Breathtaking.— ATP Tour (@atptour) November 18, 2020
Sum up @DaniilMedwed's performance in one word! ⬇️
????: @TennisTV | #NittoATPFinalspic.twitter.com/68PwF3mFX4
Медведев в седьмой раз сыграл против первой ракетки мира Джоковича, в третий раз переиграв серба. Российский теннисист располагается на четвертой строчке мирового рейтинга.
Ранее заслуженный мастер спорта по теннису Андрей Чесноков, комментируя игру Медведева в АТР, выразил уверенность, что россиянину по силу выйти в полуфинальную стадию турнира, несмотря на то, что в его группе находятся такие легендарные игроки.