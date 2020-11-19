Доктор Менделевич объяснил, как никотин противодействует COVID-19 

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» обсудили медицинские данные об причинах устойчивости курильщиков к вирусу SARS-CoV-2. Депутат Государственной Думы, доктор медицинских наук, член Комитета по охране здоровья Борис Менделевич прокомментировал эти данные.

«Для меня тема восприятия организма курящего человека короновирусной инфекции была очень интересна. Я занялся изучением этого вопроса еще весной, когда меня спросили об этом. Тогда я сказал, что однозначное отличие формы переноса COVID-19 курящими людьми — это миф. Потому что курение — это прямое воздействие на легкие, а как мы знаем, легкие — это орган, который в первую очередь страдает», — рассказал Борис Менделевич.

Однако затем доктор медицинских наук сообщил о контакте с известным профессором, который предложил механизм конкуренции никотина и вируса.

«Я общался с очень известным профессором, академиком Казанского федерального университета. Он сам мне позвонил, когда прочитал мой комментарий. Профессор объяснил, что на самом деле, есть серьезные исследования, на тему того, что никотин цепляется в легких за мембраны клеток альвеол, именно там же, где за эти мембраны цепляется короновирус. То есть, когда в легкие курящего человека попадает вирус SARS-CoV-2, то он не сможет прикрепиться в мембране, потому что нужный рецептор занят молекулой никотина. Он мне приводил примеры из научной литературы, и я действительно прочел, что французским врачам, которые работают в красной зоне, даже рекомендовали носить никотиновые пластыри. То есть, врачи клеили их на себя, чтобы поддерживать высокий уровень никотина в организме», — сообщил член Комитета по охране здоровья.

Депутат Госдумы отметил, что не знает насколько доказана эта теория замещения.

«Я думаю, что какое-то зрелое зерно в этом есть. Однако это не говорит о том, что всем надо срочно начинать курить. Это монета с двумя сторонами — то есть, может быть курильщики заболевают реже или в более легкой форме, но при этом, если они заболеют в тяжелой форме, то конечно же, поражение и воспалительный процесс в таких легких происходит гораздо сложнее. Этот факт нельзя отрицать», — подчеркнул Борис Менделевич.

Доктор медицинских наук также отметил, что через определенное время мы действительно узнаем, может ли никотин защитить клетки легких от проникновения короновируса.