Американским зрителям покажут криминальный сериал «Ростов»

Москва, 19 ноября. Зрители США и Латинской Америки увидят шесть сериалов российского телеканала НТВ, среди которых криминальная драма «Ростов».

По данным пресс-службы НТВ, один из крупнейших медиахолдингов США и Латинской Америки Olympusat приобрел права на шесть сериалов и десять документальных фильмов компании. Картины будут показывать как в Сети, так и на платном американском телевидении.

В частности, зарубежные зрители увидят исторический детектив «Ростов», сюжет которого строится на противостоянии криминала и советского уголовного розыска в 20-е годы прошлого столетия. Роли в сериале исполняют Артур Смольянинов, Алексей Барабаш, Софья Ардова, Иван Охлобыстин.

Кроме того, Olympusat приобрел детективы «Живой» и «Консультант», в которых главную роль исполняет Кирилл Кяро, боевик «Мертв на 99%» с Алексеем Чадовым, боевик о подвигах бывшего сапера «Живая мина» и другие.

Недавно состоялась премьера нового сериала «Первый отдел» о работе Следственного комитета России. По утверждению создателей, фильм основан на реальных событиях.