Украинских безработных проверят на лояльность идеям Майдана

В рамках новой программы, одобренной Министерством социальной политики (МСП) Украины, отныне все соискатели работы на всей территории от Ужгорода до Мариуполя обязаны проходить некую «патриотическую квалификацию» в местных структурах власти. По некоторым данным, украинцам, состоящим на учете в отделениях службы занятости, придется доказывать свое согласие с курсом Киева на так называемую «европейскую интеграцию». В противном случае отдельно взятый человек будет внесен в «черные списки», что предусматривает запрет на его работу на родине. Чем чревато нововведение для сотен тысяч украинцев, выяснял корреспондент Федерального агентства новостей.

«Убирайтесь отсюда, работайте в России!». Эту фразу Юрий Тимофеев (имя изменено, — прим. ФАН), военный инженер из Черниговской области, услышал от чиновницы местной «биржи труда». Далее Юрию доходчиво объяснили, что он, потерявший свою должность в результате сокращения кадров, претендовать на новое «доходное место» не может — дескать, не любит Украину. Все потому, что недавно инженер Тимофеев, заполняя анкету для службы занятости, имел неосторожность назвать события на Майдане Независимости в Киеве 2013–2014 годов «государственным переворотом», а последствия этих событий — катастрофическими для всей Украины.

«Мы обнищали, поэтому я и ищу сейчас хотя бы малооплачиваемую работу», — резюмировал инженер в своем пояснении к упомянутому документу. — Если я здесь [на Украине] не нужен, уеду за рубеж».

Своеобразное «указание направления» получила и киевлянка Мария С. В отделении социальной службы шестидесятилетней женщине сначала предложили ответить на вопрос «Когда на Украине победят ценности Объединенной Европы?», а затем заставили выслушать цикл лекций на тему «ОУН-УПА1 (организация запрещена в РФ) как предтечи революции Майдана». «Я им (организаторам акции. — прим. ФАН.) сказала, что лучше буду побираться, чем унижаться процессом восхваления националистов». Марии, бывшей преподавательнице истории, рекомендовали поискать работу за пределами «Незалежной».

«Мониторинг действий украинцев, желающих получить работу в условиях практически полного коллапса экономики, ведется уже давно, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский юрист Владимир Боровой. — Ранее соответствующие резюме рассматривали исключительно работодатели. Сегодня же потенциальный соискатель окажется, если так можно выразиться, под «государственным микроскопом»: будут исследованы его страницы в социальных сетях, опрошены его друзья и родственники и, наконец, характеристику ему станут давать соседи. Это ли не бред?».

Не бред, заявляют официальные органы. На основе полной конфиденциальности высокопоставленный Минсоцполитики Украины заявил корреспонденту ФАН буквально следующее:

«Мы не намерены платить деньги тем безработным гражданам, кому не нравится нынешняя украинская власть и героическое прошлое нашей страны. Если кому-то сложно вспомнить хотя бы пару строчек гимна или прослушать лекцию о героях на собраниях «биржи труда» — пусть ищут счастья за воротами нашей структуры».

На вопрос, каким образом пение украинского гимна и присутствие на «патриотических лекциях» помогут упомянутым безработным трудоустроиться, чиновник не ответил.

Ответ смогли дать независимые эксперты.

«Соответствующая программа, одобренная официальным Киевом, носит рекомендательный характер: отвечая на вопросы анкеты, соискатель не должен опасаться за свое будущее, поскольку Украина по международному законодательству является демократическим государством, — говорит психолог Нина Мальцева. — Но, с другой стороны государственные структуры, представленные «патриотами», оставляют за собой право отказать человеку в работе только на том основании, что он, например, не поддерживает «идеи Майдана». Таким образом, число украинцев, отчаявшихся найти элементарные средства к существованию в этом «демократическом государстве», будет расти в геометрической прогрессии».

Тем временем на форумах в украинском сегменте Всемирной паутины все чаще звучат призывы к соотечественникам искать работу вне зоны влияния официального Киева. На «черных биржах труда» о политике не говорят.

1 Организация запрещена на территории РФ.