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В Тюмени врачи три дня боролись за жизнь пенсионерки, на которую напал бык

В Тюмени врачи три дня боролись за жизнь пенсионерки, на которую напал бык

Тюмень, 19 ноября. Тюменские врачи трое суток боролись за жизнь пенсионерки, получившей многочисленные тяжелые травмы после нападения быка.

Как сообщает пресс-служба областной больницы №4, на 72-летнюю жительницу Ишимского района напал бык. В больницу она попала в тяжелом состоянии в травматическом шоке. Врачи диагностировали у пациентки множественные переломы ребер, раны на шее и в паховой области, гематомы на грудной клетке.

По словам врачей, из-за травмы легкого у женщины была дыхательная недостаточность. Ее сразу перевели в реанимацию. Трое суток врачи боролись за ее жизнь, и им удалось спасти пенсионерку. В среду стало известно, что женщина пошла на поправку.

Родственники пенсионерки рассказали, что инцидент произошел недалеко от дома. С тяжелыми травмами женщина смогла сама добраться до дома и дозвониться до близких.

Лечение для пенсионерки еще не закончено. Теперь ей займутся хирурги. Женщине предстоит длительный процесс восстановления.

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