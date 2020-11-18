Бузова случайно раскрыла интригу «Ледникового периода»

Москва, 18 ноября. Участницы проекта «Ледниковый период» случайно выдали тайну — кто покинет шоу после эфира 21 ноября.

Организаторы проекта всеми силами стараются сохранить интригу, запрещая раскрывать итоги выступлений участникам и работникам. Эфиры записываются заранее, на них присутствует масса народа.

На восьмом этапе соревнований в номинанты на вылет попали пары: Ольга Бузова — Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва — Влад Соколовский. Участники случайно рассекретили, кто покинет проект.

Бузова публикует на своей странице в Instagram сторис с тренировок и выступлений. Многочисленные видео и фото радуют 22-миллионную армию подписчиков певицы. Фанаты обратили внимание на тот факт, что и сегодня теледива опубликовала записи с тренировок. И поскольку подготовка к новому номеру уже началась, значит проект она 21 ноября не покинет. При этом установить, когда именно сняты ролики, не составляет труда. На одной из записей продюсер шоу Илья Авербух, прощаясь, говорит, что спешит смотреть матч Россия — Турция, который состоялся 15 ноября.

Боброва также случайно открыла секрет нового выпуска. В Instagram она опубликовала снимок, на котором номинированные пары стоят около ведущих Алексея Ягудина и Алины Загитовой. При этом Бузова и Соловьев стоят от ведущих справа. А зрители шоу знают негласное правило: вылетевшая пара всегда стоит слева, оставшаяся — справа. Поклонники шоу пришли к однозначному выводу: 21 ноября «Ледниковый период» покинут Боброва и Соколовский.

Еще одним доказательством стал новый пост Бузовой в соцсети. Она предстала в образе Малефисенты. А подпись к фото: «Вот и закончились съемки 10-й программы», окончательно разрушила интригу за несколько дней до выхода восьмой программы шоу.