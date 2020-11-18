Новгородская область показала свой туристический потенциал Японии

Великий Новгород, 18 ноября. Представители туристической отрасли Новгородской области продемонстрировали потенциал региона японским коллегам.

Туристические компании региона приняли участие в проекте «Открой для себя Россию». В формате видеоконференции они показали японским коллегам программу мероприятий празднования 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского в следующем году.

Участники конференции рассказали о главных достопримечательностях области, представили туристические маршруты по местам Достоевского в Старой Руссе. А в финале в режиме онлайн показали спектакль «Игрок» Театра драмы имени Ф. Искандера из Абхазии в сопровождении петербургского концертного хора.

В начале декабря пройдет юбилейный ежегодный туристический форум «Открытый Крым» — 2020. Мероприятие проведут в смешанном формате — частично в Крыму и онлайн.