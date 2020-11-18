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Новгородская область показала свой туристический потенциал Японии

Новгородская область показала свой туристический потенциал Японии

Великий Новгород, 18 ноября. Представители туристической отрасли Новгородской области продемонстрировали потенциал региона японским коллегам.

Туристические компании региона приняли участие в проекте «Открой для себя Россию». В формате видеоконференции они показали японским коллегам программу мероприятий празднования 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского в следующем году.

Участники конференции рассказали о главных достопримечательностях области, представили туристические маршруты по местам Достоевского в Старой Руссе. А в финале в режиме онлайн показали спектакль «Игрок» Театра драмы имени Ф. Искандера из Абхазии в сопровождении петербургского концертного хора.

В начале декабря пройдет юбилейный ежегодный туристический форум «Открытый Крым» — 2020. Мероприятие проведут в смешанном формате — частично в Крыму и онлайн.

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