Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Порвавшему портрет Путина депутату может грозить уголовное наказание

Порвавшему портрет Путина депутату может грозить уголовное наказание

Депутат муниципального образования «Смольнинское» от партии «Яблоко» Никита Юферев порвал портрет президента РФ Владимира Путина во время заседания. Вадим Войтановский, глава МО «Лиговка-Ямская», сообщил ФАН, что подаст заявление в полицию на Юферева, а также потребует от Минюста РФ и Генпрокуратуры запретить «Яблоко».

«Я завтра утром несу заявление в полицию, чтобы в рамках закона дали правовую оценку действиям этого товарища. Это публичное хулиганство по мотивам политической ненависти, он нарушил статью 213 Уголовного кодекса РФ. Мы будем требовать привлечения Юферева к уголовной ответственности», — сообщил Войтановский.

Депутат добавил, что также планирует подать заявление в Минюст РФ и Генпрокуратуру с требованием запретить партию «Яблоко». Войтановский отметил, что действиями Юферева возмущены все сотрудники муниципального образования «Лиговка-Ямская» и «все здравые люди». Депутаты будут требовать роспуска МО «Смольнинское» в судебном порядке, сообщил Войтановский.

«Это плановая акция организованной группы агрессивно настроенных депутатов из МО «Литейный округ» и «Смольнинское», которые избирались по спискам Навального», — обратил внимание собеседник ФАН.

Депутат подчеркнул, что работой этих депутатов возмущены и жители Центрального района Петербурга, поскольку муниципалитеты, которые возглавляют подобные депутаты, не проводят никакие программы, в том числе социального характера.

«Ветераны прежде всего возмущены, что такого никогда не было, всегда были программы, приуроченные к праздникам — к Новому году, ко Дню пожилого человека», — добавил парламентарий.

Войтановский уверен, что цель подобных провокаций только одна — заблокировать работу местных органов власти, вызвать недовольство граждан муниципальной властью, региональными, губернатором, президентом. Идет планомерная задача дискредитировать власть в преддверии выборов 2021 года в Законодательное собрание и в Госдуму, заключил депутат.

Новости партнеров