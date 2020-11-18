В больнице Коммунарка завершена ликвидация последствий ЧП. ФАН-ТВ

Вечером 18 ноября на территории временного госпиталя больницы Коммунарка в Подмосковье прогремел взрыв. ЧП произошло в результате разгерметизации трубы с кислородом. По сообщению представителя Департамента здравоохранения города Москвы Сергея Гуменюка, ликвидация последствий происшествия успешно завершена.

«Последствия взрыва в больнице Коммунарка ликвидированы, угрозы для жизни пациентов и персонала госпиталя нет», — сообщил представитель Департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк.

Инцидент никак не повлиял и не представлял опасности для пациентов и медицинского персонала.

«Как сообщалось ранее в одном из возведенных блоков проводились пусконаладочные работы, в котором пациентов не было. Из рядом стоящих блоков незамедлительно были переведены в соседние сооружения пациенты и медицинский персонал», — рассказал Гуменюк.

Пострадавших в результате инцидента не было. Ситуация находится на контроле у главного врача больницы Коммунарка Дениса Проценко и руководства Департамента здравоохранения города Москвы