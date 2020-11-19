Зеленский раскрыл результат повторного теста на COVID-19

Киев, 18 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский сдал повторный тест на наличие коронавируса в организме. По его словам, результат исследования оказался положительным.

Глава государства, несмотря на коронавирусную инфекцию, продолжает исполнять свои обязанности. По его словам, он работает каждый день. Состояние здоровья политика улучшается, никаких признаков осложнений не выявлено. Информацию о самочувствии Зеленского подтвердила его пресс-секратарь Юлия Мендель.

«Мой повторный тест, к сожалению, пока что положительный, но я продолжаю ежедневно работать», — отметил президент в своем видеоблоге в Telegram.

Украинский лидер 9 ноября заявил о заражении новым типом коронавируса. Вскоре глава его офиса Андрей Ермак также сообщил о получении положительного результата теста на COVID-19.