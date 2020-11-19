Более 2600 беженцев вернулись в Степанакерт

Ереван, 18 ноября. Более 2,6 тыс. беженцев вернулись в Степанакерт с 14 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в среду на территорию Карабаха с Армении вернулось 936 беженцев. Таким образом, с 14 ноября в Степанакерт, вернулись в общей сложности более 2,6 тыс. жителей, покинувших свои дома из-за военных действий.

Безопасность автобусов с беженцами обеспечивали российские миротворцы.

Лидеры России, Армении и Азербайджана 10 ноября приняли совместное решение о полном прекращении военных действий в Карабахе. В регион были введены российские миротворцы, передавал Ридус.