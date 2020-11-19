Семь взрослых и трое детей пострадали в ДТП с участием маршрутки в Туле

Тула, 18 ноября. Семь взрослых и трое детей получили различные по степени тяжести травмы в результате ДТП с участием маршрутки. Медицинская помощь оказана семерым пострадавшим.

Авария произошла в 16:45 по мск времени на улице Скуратовской. По предварительной версии правоохранительных органов, автомобиль марки Ford EcoSport совершил выезд на встречную полосу, после чего столкнулся с микроавтобусом Peugeot.

«По последней информации, медицинская помощь оказана семерым пострадавшим, в том числе двоим детям», — передает пресс-служба Минздрава Тульской области.

Необходимая медицинская помощь в больнице была оказана шестерым пострадавшим, включая двоих несовершеннолетних. Их направили на амбулаторное лечение. В медицинском учреждении продолжает оставаться 17-летний подросток.