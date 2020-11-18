Вирусолог предупредил об опасности промывания носа во время пандемии

Москва, 18 ноября. Промывать нос во время пандемии COVID-19 может быть опасно, полезнее будет просто высморкаться, предупреждает вирусолог.

«Лучший способ — это высморкаться: вирус, который уже есть в носоглотке, частично уберется. Промывание же, наоборот, может повредить. Это не особенно полезно потому, что если вирус попал на слизистую, промывая нос, можно разнести его по большей площади», — заявил специалист по вирусологии, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» Александр Бутенко.

Как уточнил вирусолог, во время сморкания мы убираем из носа часть вируса в количественном выражении.

Ранее на этой неделе стало известно, что Роспотребнадзор внес изменения в правила профилактики COVID-19, передавал Ридус. Таким образом, еще на год продлевается действие двухнедельной самоизоляции для контактных, а также соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок. Кроме того, выписка переболевших COVID-19 разрешается после одного отрицательного ПЦР-теста. Ранее, чтобы покинуть лечебное заведение, нужно было получить два отрицательных теста.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сократить сроки проведения теста на коронавирус. По его словам, ожидание результата теста в течение 48 часов это слишком долго.