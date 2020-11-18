Жена Газманова рассказала о переживаниях во время беременности

Москва, 18 ноября. Супруга Олега Газманова, Марина, призналась, что каждый день рождения взрослого сына переживает эмоции, которые испытывала 23 года назад при беременности.

На своей странице в Instagram Марина рассказала своим подписчикам, что каждый ноябрь за две недели до дня рождения ее сына становится вновь «немного беременной». Несмотря на то, что роды прошли 23 года назад, Марина призналась, что все помнит, как сейчас. Включая токсикоз.

«Начинаю пересматривать фотографии малыша Филиппа, и ждать, когда дядька Филипп уже приедет навестить маму. Все-таки токсикоз — явление не проходящее!», — не без юмора написала Марина.

Сын Марины, Филипп, отметит день рождения 29 ноября, но поклонники, растроганные постом, уже оставляют десятки сообщений с поздравлениями и комплиментами.

«Какой же мальчик красивый, совершенный прямо», — пишет в комментариях пользователь под ником lapusy2007.

«Ну, какие же вы красивые. И любовь, и счастье светятся через снимок!» — добавила lili_asyl_ai.

Марина родила Филиппа в первом браке. Сейчас она счастлива в браке с Газмановым, который принял Филиппа как родного сына. В 2003 году у них появилась и общая дочь Марианна. Супруги вместе почти 20 лет, и считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.