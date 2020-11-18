МО назвало главное оружие ракетных войск и артиллерии РФ до 2030 года

Москва, 18 ноября. Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» останутся ключевым оружием российских Ракетных войск и артиллерии по меньшей мере до 2030 года.

«Искандер-М» продолжает отвечать всем современным техническим требованиям, в связи с чем комплексы данного типа продолжат находиться на вооружении армии России в статусе «основного оружия». На это обратил внимание генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

«Искандер-М» достаточно долгое время будет соответствовать современным требованиям и останется основным в Ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года», — отметил Матвеевский.

По его словам, «Искандер-М» может использовать аэробаллистические и крылатые ракеты, при этом его модернизационный потенциал реализован меньшем чем на 50%. Вместе с этим у государства есть все возможности и необходиимые ресурсы для разработки новой системы на замену «Искандеру-М».