Завершились съемки пятой части фильма ужасов «Крик»

Лос-Анджелес, 18 ноября. Сценарист проекта рассказал, как именно будет называться пятая часть франшизы.

Об окончании съемок рассказал сценарист Кевин Уильямсон в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что фильм будет называться не ожидаемо «Крик 5», а просто «Крик». Остается только догадываться, какой перевод представят российские локализаторы.

В картине появятся актеры из более ранних частей франшизы — Кортни Кокс, Нив Кэмпбелл и другие знаменитости. Сюжет нового «Крика» пока не раскрывается. Премьера запланирована на 14 января 2022 года.

Ранее стало известно, что Эмбер Херд не уволят из второй части «Аквамена» вопреки призывам фанатов Джонни Деппа. Warner Bros. не стала отстранять актрису, ведь она не проигрывала в суде, сообщило Федеральное агентство новостей.