Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм попал на обложку FIFA 21

Лондон, 18 ноября. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Дэвид Бекхэм стал лицом специальной версии FIFA 21.

Дэвид Бекхэм спустя 23 года попал на обложку футбольного симулятора. Прославленный футболист сообщил подписчикам социальной сети Instagram, что стал лицом предназначенной для консолей Xbox Series X, Series S и PlayStation 5 специальной версии FIFA 21.

Буквально на прошлой неделе он был добавлен в игру с другими известными футболистами. В Сети даже успели разместить скриншоты карт англичанина с рейтингом 87, 89 и 92.