Прохор Шаляпин не считает, что настало подходящее время для отцовства

Москва, 18 ноября. Певец Прохор Шаляпин заявил, что не верит в результаты генетической экспертизы, которую прошла «любовница» артиста из Иваново Виктория Тимофеева.

Тимофеева публично объявила о беременности от известного исполнителя. Девушка утверждает, что ее тайный роман с артистом длился шесть лет. По ее словам, Шаляпин увез ее из Иваново в Москву и содержал, а с остальными дамами строил отношения из материального интереса.

Выпускник «Фабрики звезд» не верит в результаты теста и считает, что для отцовства вряд ли настало подходящее время. Шаляпин заявил, что не против пополнения в своей семье, но хотел бы осознанно подойти к этому вопросу, без ДНК-тестов и скандалов.

«Я не думаю, что буду лучшим отцом, но любить я умею. Сейчас пока люблю себя, но вообще любить умею», — добавил артист в интервью.

Шаляпин недавно признался, что у него с отцом, сталеваром Андреем Захаренковым сложились непростые отношения. Мужчина плохо обращался с сыном и женой, регулярно избивал Шаляпина в детстве, нередко хватался за нож. Певец вспомнил, как однажды убегал с матерью от Захаренкова босиком по снегу. Спокойно вздохнуть они смогли только, когда мужчина попал в тюрьму.