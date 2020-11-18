Армия Ирака не спешит расставаться с советскими зенитными орудиями

Багдад, 18 ноября. Иракская армия до сих пор использует проверенное временем советское зенитное вооружение.

Военное руководство Ирака провело проверку сил ПВО, в ходе которой зенитчики продемонстрировали мастерство поражения воздушных целей и проверили вооружение. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» российского производства является самым современным в иракских войсках, пишет «Российская газета».

Армия Ирака, тем не менее, имеет и более старые, но проверенные временем образцы, такие как АЗП-57 и ЗУ-23-2. Примечательно, что это вооружение использовалось иракцами еще во времена восьми лет войны с Ираном, а также в 1991 и 2003 годах в ходе боев с войсками США.

Обстановка в Ираке может в любой момент обостриться, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе саммита стран БРИКС, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.