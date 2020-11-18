Специалисты в РФ работают над системой управления спутниками с ИИ

Москва, 18 ноября. Система управления группировками спутников разрабатывается российскими специалистами, сообщили в пресс-службе «Российских космических систем».

Разработка отечественных инженеров сможет автоматизировано производить управление множеством спутников на орбите Земли при помощи использования искусственного интеллекта, говорится в сообщении представителей холдинга.

«Она позволит в будущем автоматизировать управление спутниковыми группировками из тысяч космических аппаратов», — говорится в сообщении.

Наземная автоматизированная система в настоящий момент осуществляет до двух тысяч сеансов управления группировкой спутников каждые сутки.

Россия получит к 2025 году возможность совершать по 20 запусков ракеты «Ангара» ежегодно, ранее заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.