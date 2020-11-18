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Правительство России предложило кандидатуру на пост главы «Аэрофлота»

Правительство России предложило кандидатуру на пост главы «Аэрофлота»

Москва, 18 ноября. Гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Полубояринов может стать главой «Аэрофлота». Его кандидатуру рекомендовало Правительство РФ.

Соответствующая директива для представителей государства подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Документ будет направлен в авиакомпанию в кратчайшие сроки. Отмечается, что государство владеет более 51% акций перевозчика.

«Согласно этому документу, на заседании, посвященном избранию генерального директора авиакомпании, они должны голосовать за эту кандидатуру», — сказано в сообщении пресс-службы кабмина.

Российское правительство также рекомендовало избрать на должность председателя совета директоров «Аэрофлота» Виталия Савельева, действующего министра транспорта РФ. В настоящее время этот пост занимает экс-глава Минтранса Евгений Дитрих.

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