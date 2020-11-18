Госдума рассмотрит законопроект о проверке отсрочек от военной службы

Москва, 18 ноября. Госдума рассмотрит законопроект, который предполагает введение контроля за правильностью предоставления отсрочек от призыва на военную службу.

Документ предлагает закрепить положение о контроле за освобождениями от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья путем изучения личных дел и медицинских документов граждан. При этом в случае выявления нарушений будет осуществляться дополнительно контрольное медицинское освидетельствование данных граждан.

По мнению парламентариев, законопроект позволит снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой заявил, что молодежь в России все чаще задумывается о военной карьере. По его словам, российская армия заметно изменилась в лучшую сторону, а успешные реформы в этой сфере сделали военных одной из самых защищенных категорий граждан. Военнослужащие обеспечены достойной зарплатой, им предоставляют жилье, а также военную ипотеку.