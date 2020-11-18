Ходченкова удивила подписчиков худобой и отсутствием косметики

Москва, 18 ноября. Пользователи Интернета бурно отреагировали на новую фотографию знаменитой актрисы театра и кино Светланы Ходченковой. На свежем снимке, который был опубликован в аккаунте в Instagram писателя и сценариста Александра Цыпкина, артистка предстала без макияжа и в домашней обстановке, чем удивила своих фанатов.

Цыпкин обратил внимание, что фотография была сделана во время репетиции нового короткометражного художественного фильма. В кадре Ходченкова сидит за столом, облокотившись на свою коленку, и держит в руке чашку с горячим напитком.

Подписчики обратили внимание на внешний вид актрисы. В комментариях под записью они заметили, что звезда выглядит уставшей и замученной от постоянных репетиций. Кроме того, удивила поклонников и нездоровая худоба звезды.

Однако некоторые комментаторы все же оценили необычную фотографию Светланы Ходченковой, заметив, что на ней девушка продемонстрировала натуральную женскую красоту, отказавшись от использования косметики. Новый образ все-таки был признан удачным и пришелся по душе фанатам, которые признались, что российская актриса на снимке даже непохожа сама на себя.

«Ума Турман? Показалось...» — пишут под записью фанаты.

«Светлана в первых фильмах была невероятно женственна, на мой вкус, слишком похудела!» — отмечают поклонники.

«Очень разносторонняя актриса», — восхищаются в Сети.

Ранее Светлана Ходченкова подробно рассказала, как снималась в постельной сцене с британским актером Томом Харди на съемках фильма «Шпион, выйди вон!».