Премьер-министр Венгрии раскритиковал ЕС за шантаж государств

Будапешт, 18 ноября. Евросоюз пытается шантажировать страны, которые не соблюдают линию ЕС в отношении иммиграции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Европейский союз, вводя дополнительные условия при выдаче средств, занимается откровенным шантажом. Он не выделяет деньги на борьбу с коронавирусом, пока страна не возьмет к себе беженцев, говорит Орбан.

Венгерский премьер жестко раскритиковал механизм Евросоюза по распределению средств из антикризисного фонда восстановления экономики после пандемии, который призван компенсировать странам Европы потери от коронавируса.

Венгрия ранее уже говорила, что выплаты из бюджета ЕС — это не подарок, а инвестиция.

Федеральное агентство новостей также писало, что Киев намерен обложить налогом работающих в России и ЕС украинцев. Правительство подготовило соответствующий проект к рассмотрению Рады.