Михаил Мень не признал вину в растрате

Москва, 18 ноября. Бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень не признает вину в растрате, считая обвинения в свой адрес недоразумением.

По словам адвоката Мурада Мусаева, его подзащитный не совершал никаких преступлений и считает претензии в свой адрес недоразумением. Когда Совет Федерации давал согласие на уголовное преследование, было объявлено, что мерой пресечения станет запрет определенных действий. О каких возможных мерах идет речь юрист пока однозначно сказать не может.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что Мень, занимающий в настоящее время пост аудитора Счетной палаты РФ, задержан в рамках дела о присвоении денег из бюджета Ивановской области. По версии следователей, глава региона подписал ряд документов, на основании которых ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов получило 700 млн рублей. Деньги были похищены уже на следующий день.

Обвинения также предъявлены управляющему директору «Ивановского бройлера» Дмитрию Гришину и первому зампредседателя правительства Ивановской области Павлу Конькову.