Анна Седокова похвасталась совместными фото с дочерью из Эрмитажа

Санкт-Петербург, 18 ноября. Певица и телеведущая Анна Седокова поделилась в своем Instagram фотографиями из Эрмитажа. Звезда духовно обогатилась со своей дочерью Алиной.

На опубликованных снимках Седокова вместе с наследницей прогуливается по залам музея и позирует на фоне портретов русских государственных деятелей. И Алина, и ее звездная мама предусмотрительно надели маски и тщательно позаботились о своем внешнем виде для выхода в свет — обе выбрали монохромные образы.

«Эрмитаж. Я и Дочка», — кратко подписала публикацию певица.

Фанаты пришли в восторг от фотографий, отметив, что по снимкам непонятно, где мама, а где дочка. Многие позавидовали знаменитости и признались, что бывают в Эрмитаже только с помощью чужих постов в Instagram.

«Вы с Алиной невероятные!»; «Какие вы молодцы, что выбрались и посетили Эрмитаж!»; «Это самое лучшее ваше фото! Вы тут просто боги стиля!» — оставили восторженные комментарии подписчики.

Седокова ранее извинилась перед Валерием Меладзе за поцелуй во время съемок клипа, сообщило Федеральное агентство новостей.