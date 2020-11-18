Лена Миро оценила шпагат Волочковой на Мальдивах в очень узком бикини

Москва, 18 ноября. Светская обозревательница Лена Миро прокомментировала новое фото Анастасии Волочковой в шпагате. Блогерша осудила звезду за демонстрацию «старческих» гениталий.

На свежем снимке балерина показала «содержимое» своих ультраузких трусов во всей красе, не подумав, что у нее для этого уже не подходящий возраст. Состояние половых органов у женщины меняется с течением времени, напомнила Миро. Откровенные шпагаты Волочковой уже выглядят не сексуально, а попросту жалко, добавила блогер.

«В какой бы шпагат ты ни садилась, какую бы глубокую эпиляцию ни делала, как бы ни подшивала там все у себя после родов», — заметила она в своем ЖЖ.

Миро призвала бывшую приму Большого театра перестать делать ставку на свои гениталии и прикрыться одеждой. В этом возрасте пора признать себя неконкурентоспособной «на рынке сексуальных услуг», заключила блогерша.

Ранее Миро посоветовала супруге Дзюбы не разводиться с футболистом после слитого в сеть интимного видео с его участием, сообщило Федеральное агентство новостей.