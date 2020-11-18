Стала известна причина убийства двух детей матерью в Москве

Москва 18 ноября. Мать назвала причину, которая заставила ее убить 5-летнюю дочь и 2-летнего сына. По словам родительницы она одна устала нянчится с малышами, передает корреспондент ФАН.

Трагический инцидент произошел 17 ноября в одном из домов по улице Тайнинская. Мужчина пришел домой после работы и обнаружил мертвые тела своих двух детей. Жена в это время сидела на кухне. Прибывшие на место происшествия стражи порядка констатировали смерть ребят от удушения. По подозрению в совершении преступления была задержана 25-летняя мать погибших

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух малолетних», — рассказала ФАН старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Следствие выяснило, что подозреваемая несколько лет назад познакомилась с выходцем их Узбекистана и они поженились. Однако месяц назад развелись. Проживали пока на квартире женщины.

«У подозреваемой, до декретного отпуска она была индивидуальным предпринимателем, есть жилье в центре. Она его сдавала. Муж работает на хорошей работе барменом. На допросе душегубка сказала, что убила детей из-за того, что ее мужчина не помогал в их воспитании и по дому она все делала практически одна. Посчитала, что в ее положении виноваты дети и задушила их. Скорее всего у нее психическое расстройство. По имеющейся информации кто-то из родственников женщины состоит или состоял на учете в специализированном учреждении. После убийства она сидела, пила на кухне джин и улыбалась», — рассказал ФАН источник в полиции.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемой. Следователи в рамках уголовного дела планируют назначить женщине психологическую экспертизу.

Напомним, накануне житель столицы вернулся с работы и обнаружил дома тела двух своих несовершеннолетних детей. С малышами все это время находилась его супруга, которая так и не смогла объяснить смерть малышей.