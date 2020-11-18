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Онищенко рассказал про 200 видов вирусов, атакующих россиян каждый сезон

Онищенко рассказал про 200 видов вирусов, атакующих россиян каждый сезон

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко просит СМИ сбавить накал вокруг эпидемии коронавируса, поскольку это не единственная болезнь, которая угрожает здоровью человека, и не самая опасная в осенне-зимний период.

«В каждый сезонный подъем заболеваемости <...> существует до 200 видов вирусов. Флагманом среди них является грипп. Чтобы уберечься от заболевания, нужно привиться. Я бы порекомендовал сделать вместе с гриппом прививку от пневмонии», — заявил Геннадий Онищенко в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Коронавирус и Новый год. Как Россия и весь мир встретят праздник?»

По словам эксперта, прививка от опасных заболеваний дает возможность выработать популяционный иммунитет и тем самым остановить развитие эпидемии. Геннадий Онищенко отметил пагубность того неконтролируемого потока информации о пандемии коронавируса, который вводит в стресс население России.

«Я заклинанию прекратить шлифование российского гражданина. Новости сегодня подаются в негативном ключе. Нужна позитивная подача», — считает депутат Госдумы.

По его словам, нужны передачи, где психологи объясняли бы, как нужно вести себя в период обострения сезонных заболеваний.

«Человечество не в первый раз встречается с подобными болезнями, но сегодня все думают, что все умрут. Надо чувствовать ответственность перед собой и окружающими», — заявил Геннадий Онищенко.

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