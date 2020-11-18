Ливийская национальная армия готовится к масштабным учениям

В Ливии проходит подготовка к масштабным учениям ЛНА, в которых будут задействованы практически все рода войск: по условному врагу будут бить из минометов и артиллерии, наносить точечные удары с вертолетов Ми-24, использовать тяжелую технику и десант.

По плану силы главнокомандующего Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара заняли территорию в районе Бенгази, где ожидают появления противника со стороны моря. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей стал свидетелем подготовки к проведению показательным учениям ЛНА.

По его словам, для обороны позиций задействованы 16 танков из 106-го батальона, два боевых вертолета Ми-24, один Ми-8 с десантом, десятки артиллерийских и минометных орудий, а также несколько самолетов МиГ.

При наступлении силы Хафтара вначале атакуют условного врага с воздуха. Вертолеты Ми-24 первыми наносят удар по огневым рубежам. Параллельно ведется высадка десанта с южной стороны, а танки заходят с северо-востока, чтобы окружить террористов и зайти с тыла.

До приближения солдат и боевой техники на вражеские позиции осыпается град из артиллерийских орудий и минометов. Как только дым и песок рассеется, силы ЛНА вступают в бой с противником. Танки бьют по военным машинам врага до окончательного уничтожения, а десантники занимают оборонительные позиции и обстреливают боевиков из РПГ и стрелкового оружия.

По окончании маневра и захвата террористов в кольцо, с неба на них обрушиваются ракеты истребителей МиГ. Завершающая атака с воздуха приводит к победе бойцов ЛНА над условными террористическими группировками.